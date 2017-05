Samdech Hun Sèn participe à la cérémonie d’ouverture du 30e Sommet de l’ASEAN à Manille

AKP Phnom Penh, le 29 avril 2017 –

Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sèn, Premier ministre du Royaume du Cambodge, et d’autres chefs d’Etat/gouvernement de l’ASEAN, ainsi que le Secrétaire général de l’ASEAN, Le Luong Minh, ont participé à la cérémonie d’ouverture officielle du 30e Sommet de l’ASEAN aux Philippines ce matin.

L’événement a eu lieu au Centre international de congrès de Philippines à Manille. Le président philippin, Rodrigo Duterte, président de l’ASEAN de cette année, a prononcé son discours d’ouverture, et puis il y avait des représentations artistiques par des artistes célèbres des pays membres de l’ASEAN et une session de photo de groupe.

D’autres dirigeants de l’ASEAN qui ont pris part au Sommet de l’ASEAN sont le Sultan Hassanal Bolkiah du Brunei, le président Joko Widodo de l’Indonésie, le Premier ministre Thongloun Sisoulith du Laos, le Premier ministre Najib Razak de la Malaisie, la conseillère d’Etat Aung San Suu Kyi du Myanmar, le Premier ministre Lee Hsien Loong de Singapour, le Premier ministre Prayuth Chan-ocha de la Thaïlande, et le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc du Vietnam.

Selon un communiqué de presse du Secrétariat de l’ASEAN, lors du 30e Sommet de l’ASEAN, les dirigeants de l’ASEAN discuteraient de la mise en œuvre de la Vision communautaire 2025, des relations extérieures et des orientations futures.

Des questions régionales et internationales seraient également discutées par les dirigeants qui signeraient la déclaration de l’ASEAN sur les rôles de la fonction publique.

Ils se réuniront aussi avec les représentants de l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN (AIPA), et les représentants de jeunes de l’ASEAN.

L’ASEAN a été créée à Bangkok, en Thaïlande le 8 août 1967 lorsque les cinq membres fondateurs : Indonésie, Malaisie, Philippines, Singapour et Thaïlande ont signé la Déclaration de l’ASEAN. Après, Brunei Darussalam, le Cambodge, le Laos, le Myanmar et le Vietnam ont rejoint l’association l’un après l’autre. Les dix Etats membres ont créé la Communauté de l’ASEAN en décembre 2015 dans le but d’apporter plus d’opportunités et d’intérêts aux populations de la région. Le Sommet de l’ASEAN est le plus haut organe de prise de décision de l’ASEAN.

Par C. Nika