Le conseiller d’Etat chinois fait une visite de courtoisie au PM cambodgien

AKP Phnom Penh, le 28 avril 2017 –

Le Premier ministre Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sèn s’est entretenu ce matin avec le conseiller d’Etat chinois, Yang Jiechi, au Palais de la Paix, à Phnom Penh.

Durant l’entretien, Samdech Techo Hun Sèn et le haut officiel chinois ont discuté des relations bilatérales entre le Cambodge et la Chine, et les affaires régionales et internationales.

Yang Jiechi a dit que le but de sa visite au Cambodge était d’inspecter et de renforcer la mise en œuvre des accords conclus par le président chinois Xi Jinping et Samdech Techo Hun Sèn au cours de la récente visite du premier au Cambodge, ainsi que de préparer la visite officielle de Samdech Techo Premier ministre en Chine vers mi-mai.

Le conseiller d’Etat chinois a également informé le chef du gouvernement royal des résultats de la 4e Réunion du Comité intergouvernemental de coordination tenue hier à Phnom Penh et a affirmé la poursuite du soutien de la Chine au Cambodge.

Pour sa part, Samdech Techo Hun Sèn a exprimé sa gratitude au gouvernement et au peuple chinois de leur assistance au Cambodge et a félicité les résultats de la 4e Réunion du Comité de coordination intergouvernemental Cambodge-Chine.

Le Premier ministre cambodgien a réitéré le soutien irréversible du Cambodge à la politique d’Une seule Chine et a salué de nouveaux investissements et aides de la Chine pour le développement du pays et le renforcement de sa souveraineté.

Le dirigeant cambodgien a hautement évalué l’initiative « la Ceinture et la Route » qui contribuera, d’après lui, à accélérer l’intégration régionale, en particulier à maintenir la stabilité et à améliorer le niveau de vie des populations régionales.

En outre, les deux parties ont échangé des points de vue sur des questions régionales et internationales d’intérêt commun, y compris la question de la mer de Chine méridionale.

Par C. Nika