Des nouveaux ambassadeurs cambodgiens prennent congé aux dirigeants de l’organe législatif

AKP Phnom Penh, 28 avril 2017 –

Six nouveaux ambassadeurs cambodgiens ont pris hier congé à Samdech Vibol Sena Pheakdei Say Chhum, président du Sénat, et à Samdech Akka Moha Ponhea Chakrei Héng Samrin, président de l’Assemblée nationale, avant leur départ pour leurs missions respectives.

Ces nouveaux ambassadeurs sont accrédités auprès du Royaume-Uni, de l’Indonésie, de l’Allemagne, de la République démocratique populaire lao, de Singapour et de la République populaire démocratique de Corée.

A cette occasion, les dirigeants du corps législatif ont félicité les ambassadeurs de leur nomination et leur ont donné des recommandations.

Samdech Say Chhum leur a conseillé de prêter attention à la consolidation et à l’expansion de la coopération internationale dans les secteurs de la politique, des affaires étrangères, de l’agriculture, du commerce, du tourisme, des investissements et de la culture, ainsi qu’à la protection des intérêts des ressortissants cambodgiens vivant dans leurs pays d’accueil respectifs.

De son côté, Samdech Héng Samrin les a appelés à promouvoir davantage les secteurs potentiels du pays à l’étranger.

Par C. Nika