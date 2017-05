Le PM cambodgien arrive à Manille pour le 30e Sommet de l’ASEAN

AKP Phnom Penh, le 28 avril 2017 –

Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sèn, Premier ministre du Royaume du Cambodge, et d’autres membres de sa délégation sont arrivés cet après-midi à Manille, aux Philippines, pour participer au 30e Sommet de l’ASEAN qui se tiendra demain.

D’après la Télévision nationale du Kampuchea (TVK), la haute délégation cambodgienne est arrivée à l’aéroport international Ninoy Aquino de Manille vers 13h50 et elle a été accueillie à son arrivée par Delfin N. Lorenzana, secrétaire de la Défense nationale des Philippines et Mme Tuot Panha, ambassadrice du Cambodge aux Philippines.

A noter que Samdech Techo Hun Sèn a quitté Phnom Penh ce matin pour le 30e Sommet de l’ASEAN et d’autres réunions concernées à Manille jusqu’au 30 avril.

L’ASEAN a été créée à Bangkok, en Thaïlande le 8 août 1967 lorsque les cinq membres fondateurs : Indonésie, Malaisie, Philippines, Singapour et Thaïlande ont signé la Déclaration de l’ASEAN. Après, Brunei Darussalam, le Cambodge, le Laos, le Myanmar et le Viet Nam ont rejoint l’association l’un après l’autre. Les dix Etats membres ont créé la Communauté de l’ASEAN en décembre 2015 dans le but d’apporter plus d’opportunités et d’intérêts aux populations de la région. Le Sommet de l’ASEAN est le plus haut organe de prise de décision de l’ASEAN.

Par C. Nika