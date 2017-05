Le Cambodge et la Chine tombent d’accord sur de nombreux points pour les intérêts mutuels

AKP Phnom Penh, le 28 avril 2017 –

Le Cambodge et la Chine sont tombés d’accord sur plusieurs points de la coopération bilatérale pour les intérêts mutuels, lors de la 4e Réunion du Comité intergouvernemental de coordination tenue hier après-midi à Phnom Penh.

La réunion a été coprésidée par le vice-Premier ministre cambodgien, Hor Namhong, et le conseiller d’Etat chinois, Yang Jiechi.

Selon Hor Namhong, les deux parties ont convenu de poursuivre les échanges de visite entre les hautes délégations des deux pays et de renforcer la coopération dans les domaines du commerce, de l’investissement, de l’agriculture, du tourisme, de la sécurité, etc.

Les deux parties ont aussi poussé pour la construction le plus tôt possible de l’autoroute Phnom Penh-Sihanoukville et d’un aéroport dans la province de Siem Reap, et se sont accordées pour augmenter le nombre de touristes chinois au Cambodge à 2 millions d’ici 2020.

A cette occasion, la partie cambodgienne a demandé à la Chine d’acheter 300.000 tonnes de riz décortiqué du Cambodge en 2018.

La préparation de la visite officielle du Premier ministre cambodgien, Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sèn, en Chine en mai prochain faisait également l’objet de la discussion.

A noter que Yang Jiechi est arrivé à Phnom Penh le 27 avril pour une visite officielle de deux jours dans le Royaume.

Par C. Nika