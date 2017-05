Samdech Hun Sèn part pour le 30e Sommet de l’ASEAN aux Philippines

AKP Phnom Penh, le 28 avril 2017 –

Une haute délégation cambodgienne, conduite par le Premier ministre Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sèn, est partie ce matin pour les Philippines pour participer au 30e Sommet de l’ASEAN qui aura lieu demain à Manille, à l’invitation de Rodrigo Roa Duterte, président de la République des Philippines.

Dans le cadre du 30e Sommet de l’ASEAN, Samdech Techo Hun Sèn participera aux réunions entre les dirigeants de l’ASEAN et les représentants de l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN (AIPA), et les représentants de jeunes de l’ASEAN, a indiqué un communiqué de presse du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale.

Comme l’ASEAN célèbre son 50e anniversaire cette année, au cours du 30e Sommet de l’ASEAN, Samdech Techo Hun Sèn et les autres dirigeants de l’ASEAN discuteront et échangeront des points de vue sur des questions cruciales auxquelles l’ASEAN et le monde doivent faire face pour promouvoir la paix, la sécurité et la prospérité dans la région et le monde, a jouté le communiqué.

Selon la même source, prioriser les efforts de l’ASEAN dans l’élaboration de l’architecture régionale est un ordre du jour de l’ASEAN, et en même temps, les dirigeants de l’ASEAN mettront également l’accent sur les problèmes émergents de la situation politique et économique incertaine.

Par C. Nika