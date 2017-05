Samdech Hun Sèn reçoit son ancien homologue néo-zélandais

AKP Phnom Penh, le 27 avril 2017 –

Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sèn, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a reçu cet après-midi au Palais de la Paix, à Phnom Penh, John Key, ancien Premier ministre de la Nouvelle-Zélande, en visite au Cambodge.

Kao Kim Hourn, ministre délégué auprès du Premier ministre, a dit aux journalistes après cette rencontre que John Key avait hautement apprécié la direction de Samdech Techo Hun Sèn qui avait apporté au pays des progrès remarquables au cours de plus de 30 dernières années.

M. Key a informé le chef du gouvernement cambodgien de sa visite, soulignant qu’il est venu au Cambodge en tant qu’un simple citoyen néo-zélandais et un ami de Samdech Techo Hun Sèn, pour visiter des projets de santé et d’éducation soutenus par le Dr Haruhisa Handa, une personne charitable japonaise au Cambodge.

Pour sa part, le Premier ministre cambodgien a précisé que son leadership avait donné la priorité au développement des ressources humaines et à la promotion de la qualité de l’éducation au Cambodge.

Samdech Techo Hun Sèn a également mis John Key au courant des élections des conseils communaux qui se tiendront le 4 juin prochain.

En outre, Samdech Techo Hun Sèn et John Key ont discuté des relations bilatérales entre le Cambodge et la Nouvelle-Zélande, le programme de bourses d’études néo-zélandais pour les étudiants cambodgiens et la situation politique dans la région et le monde.

Par C. Nika