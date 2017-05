Le Premier ministre appelle à l’attention aux catastrophes naturelles

AKP Phnom Penh, le 27 avril 2017 –

Le Premier ministre Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sèn a, de nouveau, appelé le peuple, les autorités à tous les échelons et les forces armées à prêter leur attention aux catastrophes naturelles.

Lors de la remise des certificats de fin d’études à des étudiants de l’Université des Ressources humaines tenue ce matin à l’Institut national de l’Education, à Phnom Penh, Samdech Techo Hun Sèn a dit que toutes les autorités et les forces compétentes devaient être prêtes à répondre aux catastrophes naturelles.

L’appel a été fait après que de fortes pluies et une tempête ont frappé certaines parties du pays, y compris la capitale de Phnom Penh, hier.

Selon les prévisions météorologiques, a-t-il ajouté, le Cambodge pourrait avoir encore de fortes pluies, ainsi que des tempêtes de vent, des tonnerres et des foudres, les 28 au 29 avril prochains, alors toutes les autorités et les forces compétentes doivent augmenter leur vigilance et être prêtes à intervenir.

De janvier à mars 2017, les catastrophes naturelles, y compris les orages, les éclairs et les tempêtes de vent ont tué six personnes et ont blessé 19 autres. Au total, 31 tempêtes ont frappé 10 provinces, tuant une personne, blessant sept autres, et détruisant 479 maisons, six bâtiments scolaires, des bureaux communaux, des postes de police, etc., d’après le Comité national de gestion des catastrophes.

Par C. Nika