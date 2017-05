Le président du Sénat reçoit de nouveaux ambassadeurs cambodgiens

AKP Phnom Penh, le 27 avril 2017 –

Samdech Vibol Sena Pheakdei Say Chhum (photo 1), président du Sénat du Cambodge, reçoit et donne des recommandations aux nouveaux ambassadeurs cambodgiens accrédités au Royaume-Uni, en Indonésie, en Allemagne, au Laos, en République populaire démocratique de Corée et à Singapour, au Palais du Sénat, à Phnom Penh, ce matin.

Photo: Sénat