Le Lexique du changement climatique en khmer lancé

AKP Phnom Penh, le 27 avril 2017 –

Le ministère de l’Environnement et l’Académie royale du Cambodge ont, le 25 avril dernier, lancé le Lexique du changement climatique en khmer.

La cérémonie de lancement s’est tenue sous la présidence de Say Samal, ministre de l’Environnement et le Dr Khlot Thyda, présidente de l’Académie royale du Cambodge.

Ce lexique comprend 446 termes et 132 abréviations et acronymes. Il est disponible en format texte et version électronique. La version électronique peut être téléchargée et utilisée avec un téléphone portable ou un ordinateur.

Il s’agit du fruit de la collaboration entre le Secrétariat général du Conseil national pour le développement durable relevant du ministère de l’Environnement et le Conseil national de langue khmère de l’Académie royale du Cambodge.

Par C. Nika