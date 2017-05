429 Casques bleus cambodgiens partent pour des missions de maintien de la paix de l’ONU en Afrique

AKP Phnom Penh, le 27 avril 2017 –

Au total, 429 Casques bleus cambodgiens, dont 43 femmes, de trois unités différentes sont partis pour les missions de maintien de la paix de l’ONU au Mali et au Soudan du Sud.

Ils ont été salués à leur départ dans une cérémonie tenue mardi à la base aérienne militaire à Phnom Penh, sous la présidence du général Pol Saroeun, commandant en chef des

Forces armées royales cambodgiennes, et de Debora Comini, représentante du Coordonnateur de l’ONU au Cambodge.

Le général Sem Sovanny, directeur général du Centre national de gestion des forces de maintien de la paix, de déminage et de destruction des débris de guerre (NPMEC), a déclaré que ces Caques bleus remplaceraient leurs homologue au Mali et au Soudan du Sud qui y termineraient bientôt leur mission d’un an.

Depuis 2006, a-t-il ajouté, le Cambodge a envoyé 4.459 soldats pour participer aux opérations de maintien de la paix de l’ONU au Soudan, au Soudan du Sud, en République centrafricaine, au Tchad, en Syrie, au Liban, au Mali et à Chypre.

Le général Pol Saroeun a encouragé les Casques bleus cambodgiens à faire de leur mieux pour remplir leur mission avec succès et a mis l’accent sur la détermination du gouvernement royal du Cambodge pour la paix et le développement dans le pays, la région et le monde.

Pour sa part, Mme Debora Comini a hautement apprécié la contribution du Cambodge à la paix mondiale.

Par C. Nika