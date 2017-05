Prak Sokhonn : Le Cambodge est prêt à travailler avec les Etats-Unis dans tous les secteurs

AKP Phnom Penh, 26 avril 2017 –

Le ministre d’Etat et ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Prak Sokhonn, a affirmé que le Cambodge était prêt à travailler avec le nouveau gouvernement américain pour renforcer et élargir la coopération entre les deux pays dans tous les secteurs.

Le chef de la diplomatie cambodgienne a fait cette affirmation lors de son entretien avec W. Patrick Murphy, assistant adjoint du secrétaire d’Etat américain pour les affaires de l’Asie de l’Est et du Pacifique, à Phnom Penh hier après-midi, a rapporté Chum Sounry, porte-parole du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale (MAE-CI).

Prak Sokhonn a également souligné les bonnes relations entre le MAE-CI et l’Ambassade des Etats-Unis au Cambodge.

Le ministre cambodgien des Affaires étrangères a considéré la visite de M. Murphy comme une bonne occasion de discuter de la coopération bilatérale, de questions régionales et d’autres questions.

Les deux parties ont aussi discuté des questions régionales et internationales d’intérêts communs, y compris celle de la péninsule coréenne.

En tant qu’Etat partie au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaire, le Cambodge a appelé à l’élimination des armes nucléaires dans la région et au respect des résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU, selon Prak Sokhonn.

Par C. Nika