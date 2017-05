Samdech Hun Sèn reçoit le ministre laotien de la sécurité publique

AKP Phnom Penh, le 26 avril 2017 –

Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sèn, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a reçu ce matin au Palais de la Paix, à Phnom Penh le ministre de la sécurité publique de la République démocratique populaire lao, Somkeo Silavong.

D’après Kao Kim Hourn, ministre délégué auprès du Premier ministre, Samdech Techo Hun Sèn a hautement apprécié le résultat de la rencontre entre Somkeo Silavong et Samdech Kralahom Sâr Khéng, vice-Premier ministre et ministre cambodgien de l’Intérieur pour renforcer encore davantage la coopération entre le ministère de l’Intérieur du Cambodge et le ministère de la sécurité publique du Laos.

Le chef du gouvernement cambodgien a conseillé aux deux parties d’appliquer entièrement ce dont elles étaient tombées d’accord, a souligné le ministre délégué.

Pour sa part, a-t-il ajouté, Somkeo Silavong a hautement évalué l’amitié et la solidarité existantes entre les deux pays voisins et a souhaité la poursuite de la coopération dans le maintien de la sécurité à la frontière.

A rappeler qu’hier, le ministère cambodgien de l’Intérieur et le ministère laotien de la Sécurité publique ont eu une discussion fructueuse sur leur coopération de 2017 sous la coprésidence des deux ministres.

A cette occasion, les deux parties se sont accordées pour consolider leur coopération dans le maintien de la sécurité, de l’ordre, de la sécurité sociale le long de la frontière commune, dans les échanges constants et à temps d’informations, etc.

Par C. Nika