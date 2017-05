Entretien entre le président du Sénat cambodgien et le PM vietnamien

AKP Phnom Penh, le 26 avril 2017 –

Le Premier ministre de la République socialiste du Vietnam, Nguyen Xuan Phuc, a fait hier après-midi au Palais du Sénat, à Phnom Penh, une visite de courtoisie à Samdech Vibol Sena Pheakdei Say Chhum, président du Sénat du Cambodge.

A cette occasion, les deux parties se sont déclarées satisfaites des bons liens d’amitié, de solidarité et de coopération entre le Cambodge et le Vietnam. Ils se sont engagés à renforcer encore davantage ces liens pour les intérêts des deux peuples et nations.

Samdech Say Chhum a salué toutes les activités pour célébrer l’Année de l’Amitié 2017 et le 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Il a également exprimé son soutien à la coopération entre les gouvernements cambodgien et vietnamien dans le maintien de la paix, de la stabilité et du développement dans les deux pays ainsi que dans la région et le monde.

Pour sa part, Nguyen Xuan Phuc a informé Say Chhum du résultat de son entretien officiel avec le Premier ministre cambodgien, Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sèn, et a exprimé son espoir que le Sénat cambodgien contribuera plus activement à promouvoir l’amitié et la coopération entre les deux nations, en particulier parmi les jeunes.

Nguyen Xuan Phuc a profité de cette occasion pour inviter Samdech Say Chhum à effectuer une visite officielle au Vietnam.

La rencontre portait aussi sur le travail de l’implantation des bornes frontalières qui a été jusqu’à présent réalisé à quelque 84% ainsi que sur la coopération commerciale et économique entre les deux pays voisins.

Par C. Nika