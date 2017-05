Le président de l’AN cambodgienne reçoit le PM vietnamien

AKP Phnom Penh, le 26 avril 2017 –

Samdech Akka Moha Ponhea Chakrei Héng Samrin, président de l’Assemblée nationale (AN) du Cambodge, a reçu hier après-midi au Palais de l’AN, à Phnom Penh, le Premier ministre vietnamien, Nguyen Xuan Phuc.

Au cours de cette visite de courtoisie, les deux dirigeants ont discuté de l’implantation des bornes frontalières et du développement le long de la frontière commune et d’autres domaines de coopération entre les deux pays.

Selon Keo Piseth, directeur du cabinet de Samdech Héng Samrin, les deux parties ont exprimé leur détermination à accélérer l’implantation des bornes frontalières restantes afin de transformer la zone frontalière en une zone de paix et de développement.

Le Cambodge et le Vietnam partagent la frontière commune de 1.270 km. Le travail de l’implantation des bornes frontalières a été jusqu’à présent réalisé à environ 84%.

En outre, Samdech Héng Samrin et Nguyen Xuan Phuc a échangé des points de vue sur la coopération entre le Cambodge et le Vietnam dans les secteurs économique et commerciale, etc., ainsi que sur la célébration de l’Année de l’Amitié 2017 et du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

Par C. Nika