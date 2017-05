Le conseiller d’Etat chinois visitera le Cambodge cette semaine

AKP Phnom Penh, le 25 avril 2017 –

Yang Jiechi, conseiller d’Etat de la République populaire de Chine, effectuera une visite officielle au Cambodge les 27 et 28 avril 2017, à l’invitation du vice-Premier ministre Hor Namhong, selon le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale.

Pendant son séjour de deux jours dans le Royaume, Yang Jiechi coprésidera la 4e Réunion du Comité intergouvernemental de coordination entre le gouvernement royal du Cambodge et le gouvernement chinois pour promouvoir encore davantage la coopération de partenariat stratégique global entre les deux pays, réunion prévue le 27 avril au Palais de la Paix, à Phnom Penh.

A rappeler que durant la 3e Réunion du Comité intergouvernemental de coordination tenue en février dernier à Pékin, en Chine, les deux parties ont échangé des points de vue et sont tombées d’accord sur une dizaine de points de coopération tels que l’accélération de la signature du document sur la coopération gouvernementale dans la lutte contre le trafic d’êtres humains et le terrorisme; l’augmentation des échanges commerciaux bilatéraux à 5 milliards de dollars américains vers 2017 et la poursuite du soutien au développement de la zone économique spéciale dans la province de Preah Sihanouk; la préparation et la signature du document sur la coopération “Une ceinture, une route”; et la promotion du projet de construction de la voie express Phnom Penh- Preah Sihanouk-ville.

En outre, la partie chinoise a salué l’importation davantage des produits agricoles cambodgiens, et continuera à accorder des aides au développement et des prêts de concession au Cambodge. Les deux parties ont continué à stimuler le financement de la coopération pour soutenir différents projets comme stipulés dans le plan de coopération quinquennal 2015-2019 proposé par le Cambodge.

Les deux parties étaient d’accord d’augmenter l’aide de la Chine dans les domaines liés à l’amélioration des conditions de vie du peuple et dans les grands projets de coopération entre les deux pays comme la construction d’un stade national, etc., d’accroître la coopération dans l’agriculture, d’organiser la 3e Réunion du Groupe de travail mixte sur la coopération agricole bilatérale, et d’établir un mécanisme intergouvernemental sur la coopération forestière. La partie chinoise continuera à promouvoir la coopération bilatérale sur la technologie agricole.

En outre, la réunion a également approuvé l’expansion de la coopération dans les domaines de la connectivité, de la gestion des ressources en eau, de la gestion des inondations, de la réduction des risques de catastrophes, de l’éducation, du tourisme, de la restauration d’anciens temples, etc.

Par C. Nika