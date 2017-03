Le Premier ministre accorde deux bâtiments scolaires au lycée Samdech Euv à Siem Reap

AKP Phnom Penh, le 1er mars 2017 –

Le Premier ministre Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sèn a décidé d’accorder deux bâtiments scolaires de 60 salles de classe, ainsi que 10 ordinateurs, deux imprimantes, une photocopieuse et 600 tables, au lycée Samdech Euv dans la province de Siem Reap.

La décision a été prise au cours de sa visite à ce lycée après avoir présidé la cérémonie d’ouverture de la Conférence régionale Asie-Pacifique sur le développement de la petite enfance dans cette province culturelle ce matin.

Samdech Techo Hun Sèn a aussi encouragé le lycée à préparer des terrains de football, de volleyball et de basketball et une salle d’athlétisme, et a versé 10 millions de riels (environ 2.500 dollars américains) à l’école pour organiser la célébration de la prochaine Journée internationale des femmes (8 mars).

Article en khmer par Chim Nary

Article en français par C. Nika