Le Sénat approuve l’amendement de la loi sur les Partis politiques

AKP Phnom Penh, le 1er mars 2017 –

L’amendement proposé de la loi sur les Partis politiques a été approuvé à l’unanimité par le Sénat pendant sa session extraordinaire tenue hier, sous la présidence de Samdech Vibol Sena Pheakdei Say Chhum, président du Sénat.

Les 45 sénateurs présents à la session ont voté pour cet amendement proposé.

S’exprimant après la session extraordinaire, Mâm Bunneang, porte-parole du Sénat, a souligné que l’amendement proposé comportait deux points importants. Premièrement, a-t-il expliqué, il maintient la stabilité politique et empêche la guerre et la division nationale, et deuxièmement, il a été soigneusement rédigé et a cité des points clés de la loi de 1997 et il servira les intérêts de la nation, du peuple et de tous les Partis politiques.

A rappeler que le 20 février dernier, l’amendement proposé de la loi sur les Partis politiques a été approuvé par 66 députés.

En vertu de cette loi modifiée, toute personne reconnue coupable d’un crime ou emprisonnée ne peut pas devenir présidente ou vice-présidente d’un Parti politique. Si le chef d’un parti politique commet une infraction grave, ce parti politique peut être dissout et les droits politiques des dirigeants du Parti sont suspendus pendant une certaine période.

Article en khmer de Pal Song

Article en français par C. Nika