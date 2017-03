Le Premier ministre achètera Sastra Sleuk Rith avec le double de son prix

AKP Phnom Penh, le 1er mars 2017 –

Le Premier ministre Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sèn a annoncé d’acheter Sastra Sleuk Rith, manuscrits sur feuilles de palmier, avec le double de son prix pour le garder dans des pagodes et des écoles à travers le Cambodge dans le but de contribuer à la préservation de ce patrimoine khmer et à le partager avec les jeunes générations.

Lors de sa rencontre avec Mme Phoeun Phavy, une graveuse de Sastra Sleuk Rith, dans la province de Siem Reap hier après-midi, Samdech Techo Hun Sèn a annoncé d’acheter son Sastra Sleuk Rith avec 25.000 riels (environ 6,25 dollars américains) une pièce contre le prix actuel de seulement 12.000 riel (3 dollars).

Le chef du gouvernement royal a admiré les efforts de Mme Phoeun Phavy de préserver le patrimoine khmer. Il lui a aussi conseillé de continuer à rehausser ses compétences et de les partager avec d’autres villageois.

Mme Pheurn Phavy a hautement apprécié l’attention de Samdech Techo Hun Sèn, soulignant que c’est un succès de ses efforts, des jeunes générations et de toute la nation dans la préservation de ce patrimoine national inestimable.

Vivant dans le village de Kok Thmey, commune et district de Puok, province de Siem Reap, Mme Phavy a obtenu cette compétence rare de son père défunt.

Par C. Nika