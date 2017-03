Ouverture de la Conférence régionale Asie-Pacifique sur le développement de la petite enfance dans la province de Siem Reap

AKP Phnom Penh, le 1er mars 2017 –

Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sèn, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a présidé ce matin dans la province de Siem Reap la cérémonie d’ouverture de la Conférence régionale Asie-Pacifique sur le développement de la petite enfance (DPE).

Organisé conjointement par le Réseau régional Asie-Pacifique pour la petite enfance (ARNEC) et le ministère de l’Education, de la Jeunesse et des Sports, cet événement de trois jours a lieu sous le thème « Le pouvoir de transformation du développement de la petite enfance ». Il rassemble environ 300 délégués internationaux de haut rang venus de 36 pays d’Asie et du Pacifique et quelque 200 délégués nationaux des ministères et institutions dont le travail est lié à l’éducation et aux enfants.

S’adressant à cette occasion, Samdech Techo Hun Sèn, aussi président d’honneur du Comité national pour la protection et le développement de la petite enfance, a donné des recommandations clés concernant la protection et le développement de la petite enfance au Cambodge ainsi que dans la région Asie-Pacifique.

Selon l’ARNEC, la conférence vise à partager des exemples de politiques, programmes et recherche en DPE ; renforcer le plaidoyer pour un DPE holistique et inclusif ; partager les connaissances, outils et pratiques remarquables sur les politiques et les programmes de DPE ; et renforcer les partenaires pour le DPE auprès d’un large éventail d’intervenants existants et potentiels.

Par C. Nika