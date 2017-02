Accord de coopération entre l’Académie royale du Cambodge​ et l’Université Can Tho du Vietnam signé

AKP Phnom Penh, 28 février 2017 –

L’Académie royale du Cambodge a conclu un mémorandum d’entente sur la coopération avec l’Université Can Tho du Vietnam, selon la presse locale.

Le mémorandum a été signé par le Dr Khlot Thyda, présidente de l’Académie royale du Cambodge, et le Dr Ha Thanh Toan, recteur de l’Université Can Tho, lors de la récente visite de la première au Vietnam.

Le mémorandum met l’accent sur la formation des fonctionnaires, la recherche, la publication et l’organisation de conférences internationales sur les projets scientifiques et l’échange d’expériences entre les académiciens et les chercheurs.

Les deux parties ont accepté de s’entraider pour fournir des données de la bibliothèque électronique et des outils de stockage de données de la bibliothèque électronique.

Les deux parties ont également discuté de l’organisation d’une conférence conjointe qui se tiendra à Phnom Penh le 16 mars prochain sur le thème de l’économie d’eau dans le secteur agricole pour les paysans le long du Mékong.

Par C. Nika