La banque japonaise Mizuho annonce sa présence au Cambodge

AKP Phnom Penh, 27 février 2017 –

La Banque Mizuho du Japon annonce sa présence au Cambodge et elle travaille actuellement avec le Conseil pour le Développement du Cambodge (CDC) pour encourager plus d’investisseurs japonais au pays.

C’est ce qu’a rapporté Eang Sophalleth, assistant de Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sèn, après l’entretien cet après-midi au Palais de la Paix, à Phnom Penh, entre le Premier ministre cambodgien et Imai Seiji, directeur exécutif de la Banque Mizuho en Asie et en Océanie, en visite au Cambodge.

Imai Seiji a apprécié la direction clairvoyante de Samdech Techo Hun Sèn et l’a informé de sa banque, disant que c’est une banque de premier plan au Japon et qu’elle investit maintenant dans 30 pays à travers le monde. La Banque Mizuho apportera plus d’investisseurs au Cambodge, a-t-il affirmé.

Pour sa part, Samdech Techo Hun Sèn a remercié le gouvernement et le peuple japonais de leur contribution active au processus de recherche de la paix au Cambodge et de leur aide au développement ainsi que de leur encouragement des investisseurs au Cambodge.

La présence de All Nippon Airways (ANA) au Cambodge l’année dernière et maintenant celle de la Banque Mizuho reflètent la confiance des investisseurs japonais dans leurs investissements au Cambodge, a souligné Samdech Techo Hun Sèn. Il a également souhaité succès à Mizuho et a exprimé son ferme espoir que la banque aidera à attirer de plus en plus d’investissements japonais au Cambodge.

Article en khmer par Chim Nary

Article en français par C. Nika