Samdech Hun Sèn : Le peuple cambodgien souhaite vivre pacifiquement dans un environnement propre et vert

AKP Phnom Penh, 27 février 2017 –

“Le peuple cambodgien ainsi que les autres peuples du monde souhaitent vivre pacifiquement dans un environnement propre et vert”, a souligné Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sèn lors de la célébration de la Journée nationale de la ville propre de 2017 tenue ce matin à Phnom Penh sous le thème : « La ville propre est chaleureuse pour le peuple et les touristes ».

La propreté et la verdure sont une tendance de l’ère actuelle et dans l’avenir des êtres humains, a déclaré le Premier ministre cambodgien, appelant à un effort conjoint pour rendre le Cambodge propre, vert et une destination touristique la plus attractive dans la région et le monde.

Cet événement a vraiment contribué à inspirer tous les compatriotes, en particulier les jeunes, à continuer à promouvoir et à prêter une plus haute attention à rehausser le développement vert et à fournir un meilleure hospitalité, ce qui contribue au développement du secteur touristique et de la nation, a ajouté Samdech Techo Hun Sèn, aussi président d’honneur du Comité national pour l’évaluation de la ville propre.

A cette occasion, le chef du gouvernement royal a appelé la capitale et les provinces à faire de leur mieux pour promouvoir le mécanisme de traitement et de collecte des déchets, y compris les déchets en sacs en plastique, l’assainissement et l’ordre social de manière précise et efficace en fixant 2018 comme l’année de la deuxième remise des Prix de villes propres et l’annonce des résultats du premier Concours de villes touristiques propres de l’ASEAN.

Par C. Nika