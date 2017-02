1,4 million de touristes cambodgiens à l’étranger en 2016

AKP Phnom Penh, 27 février 2017 –

Le nombre de touristes cambodgiens qui ont passé leurs vacances à l’étranger a atteint quelque 1.400.000 en 2016, contre 1.200.000 l’année précédente, selon la presse locale.

Kong Sopheareak, directeur du Département de la statistique et de la planification relevant du ministère du Tourisme, a été cité par la même source que parmi ces visiteurs, de 24% à 30% se sont rendus en Thaïlande et au Vietnam pour des visites et des soins médicaux.

Le nombre de touristes cambodgiens qui ont voyagé à l’étranger a augmenté de 8% à 15% annuellement, tandis que celui des visiteurs étrangers au Cambodge, de 5% à 7%, a fait savoir Ho Vandy, directeur général de World Express Tours & Travel.

Les touristes cambodgiens dépensent au total environ 600 millions de dollars américains par an pendant leurs voyages à l’étranger, d’après le ministre du Tourisme, Thong Khon.

La plupart des visiteurs cambodgiens préfèrent aller en Chine et aux pays de l’ASEAN, principalement en Malaisie, à Singapour, en Thaïlande et au Vietnam.

Par C. Nika