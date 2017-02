Le Roi et la Reine-Mère organisent une cérémonie religieuse pour l’âme du Roi-Père défunt

AKP Phnom Penh, 26 février 2017 –

Sa Majesté Norodom Sihamoni, Roi du Cambodge, et Sa Majesté la Reine-Mère Norodom Monineath Sihanouk organisent une cérémonie religieuse pour les âmes du Roi-Père défunt Samdech Preah Norodom Sihanouk et des autres rois, reines et membres défunts de la familles royale, au Palais royal, à Phnom Penh, le 25 février.

Photo : Palais royal