Le Cambodge ne détruira pas les ivoires d’éléphants et les cornes de rhinocéros saisis

AKP Phnom Penh, 25 février 2017 –

Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sèn, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a rejeté toute demande de destruction des ivoires d’éléphants et des cornes de rhinocéros confisqués.

Lors de la cérémonie de clôture de la réunion annuelle récapitulative du ministère de l’Intérieur tenue hier après-midi à Phnom Penh, le chef du gouvernement royal a félicité les autorités cambodgiennes d’avoir saisi ces ivoires et cornes, et a exprimé son soutien à la suggestion du ministère de l’Environnement de les garder pour des expositions nationales et internationales.

Selon Samdech Techo Hun Sèn, un gouvernement étranger a demandé au Cambodge de détruire ces ivoires et cornes saisis.

Ce pays n’a aucune influence sur l’administration cambodgienne, a-t-il souligné, annonçant de prêter ces ivoires et cornes pour des expositions à n’importe quel pays qui le souhaite.

En décembre dernier, les autorités cambodgiennes ont confisqué plus d’une tonne d’ivoires d’éléphants et de cornes de rhinocéros d’Afrique, 137 kg d’écailles de pangolin et sept crânes de tigre d’une valeur totale des millions de dollars américains.

Par C. Nika