Appel du Premier ministre pour une élection libre et équitable des conseils communaux

AKP Phnom Penh, 24 février 2017 –

Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sèn, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a appelé cet après-midi les autorités locales à coopérer pour que les prochaines élections des conseils communaux se tiennent de manière libre et équitable.

S’adressant à la cérémonie de clôture de la réunion récapitulative du ministère de l’Intérieur, Samdech Techo Hun Sèn a demandé à toutes les parties concernées d’assurer une bonne atmosphère pour les élections des conseils communaux en vue de promouvoir le processus de démocratisation et l’Etat de droit au Cambodge.

Les élections des conseils communaux auront lieu le 4 juin 2017 et près de 8 millions de personnes, soit 81,47% des 9,6 millions d’électeurs admissibles, ont été enregistrées par le système informatisé soutenu par l’UE et le Japon.

En même temps, le Premier ministre a conseillé aux autorités compétentes de maintenir la paix, la stabilité et l’ordre social, de continuer à lutter contre la drogue, de renforcer la réforme de la décentralisation et de la déconcentration, etc.

Samdech Techo Hun Sèn a également exhorté les autorités locales à améliorer encore davantage la prestation de services publics, à rehausser la protection sociale et à faire de leur mieux pour résoudre les problèmes des populations locales.

Par C. Nika