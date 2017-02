15 entreprises françaises mettent en avant leur savoir-faire dans le domaine de la ville durable

AKP Phnom Penh, 24 février 2017 –

Un colloque technique franco-cambodgien sur le thème de la ville durable s’est organisé à Phnom Penh le 24 février par l’Ambassade de France au Cambodge et Business France.

L’événement a été ouvert par Say Samal, ministre cambodgien de l’Environnement ; Jean-Claude Poimboeuf, ambassadeur français au Cambodge ; et Trac Thai Sieng, vice-gouverneur de Phnom Penh, en présence de plus de 80 décideurs publics et privés.

D’après un communiqué de presse de l’Ambassade de France, le colloque s’inscrit dans le prolongement de l’Accord de Paris sur le climat qui vise à accélérer et intensifier les actions et les investissements nécessaires à un futur durable et à adapter les effets croissants du dérèglement climatique. Il fait également écho à la coopération décentralisée entre Paris et Phnom Penh qui met l’accent sur l’urbanisme, la gestion des espaces publiques et les transports en communs. La France, à travers l’Agence Française de Développement, a également soutenu plusieurs projets destinés à promouvoir l’environnement, la croissance durable et la qualité de vie dans les villes cambodgiennes.

Les 15 entreprises françaises participantes sont ALSTOM, APAVE, AREP, ARTELIA, CAMBODIA AIRPORTS, GREEN YELLOW, L’ATELIER ARCHITECTES, MARTIN DUPLANTIER, POMA, QUADRAN, SCHNEIDER ELECTRIC, SUEZ, SYSTRA, VEOLIA WATER, VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS.

Le ministre cambodgien de l’Environnement, Say Samal, prononce son discours lors d’un colloque technique franco-cambodgien sur le thème de la ville durable tenu le 24 février à Phnom Penh. (Photo : Ambassade de France)

Par C. Nika