Le Conseil national de la logistique sera créé avant 2018

AKP Phnom Penh, 24 février 2017 –

Le gouvernement royal du Cambodge créera bientôt le Conseil national de la logistique, a souligné le ministère des Travaux publics et des Transports.

« Le Conseil national de la logistique doit être établi avant 2018 conformément à la Politique de développement industriel et aux objectifs de la Stratégie rectangulaire-Phase III », a-t-il dit.

Les objectifs de ces initiatives sont de réduire le coût des transports et de rendre le pays plus compétitif et attrayant pour les investissements étrangers, a ajouté la même source.

Le mandat du Conseil national de la logistique a été examiné lors d’une réunion tenue récemment sous la présidence de Sun Chanthol, ministre d’Etat et ministre des Travaux publics et des Transports avec la participation des hauts officiels du ministère, des représentants des ministères concernés et des experts de l’Agence japonaise pour la coopération internationale (JICA).

Par C. Nika