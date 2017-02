Le Cambodge établit une Mission permanente auprès de l’OMC

AKP Phnom Penh, 24 février 2017 –

Le gouvernement royal du Cambodge a récemment créé une nouvelle Mission permanente chargée des affaires commerciales et économiques auprès de l’Organisation mondiale du Commerce (OMC), selon le ministère du Commerce.

La nouvelle Mission permanente, dirigée par un ambassadeur et cinq diplomates et officiels spécialistes, représentera le gouvernement royal du Cambodge pour renforcer la coopération avec différentes organisations internationales, notamment l’OMC.

Basée à Genève, en Suisse, cette nouvelle Mission permanente agira en tant que coordinateur et jouera un rôle actif dans les négociations multilatérales à l’OMC afin de générer des intérêts pour le Cambodge et tous les pays les moins avancés (PMA), a dit Pan Sorasak, ministre cambodgien du Commerce, au cours de la récente nomination officielle du Cambodge en tant que Coordonnateur du groupe des PMA, composé de 36 membres et 8 observateurs, pour un mandat d’un an, entre mi-février 2017 et mi-février 2018.

La Mission permanente a été créée par un sous-décret signé par Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sèn, Premier ministre du Royaume du Cambodge, le 21 février dernier.

Par C. Nika