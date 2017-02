Ouverture du Festival Japon-Cambodge Kizuna 2017

AKP Phnom Penh, 24 février 2017 –

Le 6e Festival Japon-Cambodge Kizuna s’est ouvert hier au Centre de coopération Cambodge-Japon (CJCC), à Phnom Penh, sous la présidence de Hing Thoraxy, secrétaire d’Etat au Conseil des ministres, et Horinouchi Hidehisa, ambassadeur japonais au Cambodge.

L’événement a été organisé par l’Ambassade du Japon en collaboration avec le CJCC et le Centre de la Fondation japonaise en Asie sous le thème : « Voler au Japon » pour commémorer le lancement de vols directs entre le Cambodge et le Japon en septembre dernier.

Le festival propose de nombreux événements tels que des spectacles et des séminaires de danse moderne japonaise, une présentation d’arts martiaux, des défilés de mode, une présentation de calcul rapide à l’aide d’un abaque, des séances d’arrangement floral et de calligraphie, une classe de nouilles japonaises … ainsi que diverses conférences et expositions.

Cet événement se tiendra jusqu’au 26 février avec le concours Yukata (costume traditionnel japonais) et le 10e concert classique d’amitié Japon-Cambodge.

Par C. Nika