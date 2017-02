Le taux d’infection par la dengue et le paludisme diminue en 2016

AKP Phnom Penh, 24 février 2017 –

Le taux d’infection par la dengue et le paludisme en 2016 a connu une diminution notable en comparaison avec l’année précédente.

C’est ce qu’a déclaré le docteur Huy Rékol, président du Centre national de lutte contre le paludisme, de parasitologie et d’entomologie (CNM), lors de la réunion annuelle pour faire le bilan des activités du CNM en 2016 et fixer les tâches pour 2017, organisée récemment à Phnom Penh.

En 2016, a-t-il ajouté, le Cambodge a enregistré 12.843 cas de dengue, dont 18 ont trouvé la mort (le taux de mortalité représente 0,1% en 2016 contre 0,2% en 2015). Les enfants de moins de 15 ans sont encore les plus infectés par cette épidémie, et quatre provinces : Mondulkiri, Preah Vihear, Siem Reap et Kampong Thom sont les plus touchées.

Pour le paludisme, 23.367 cas ont été enregistrés l’année dernière, dont un cas mortel, contre 56.274 cas en 2015, parmi lesquels 10 sont morts, a noté le docteur Huy Rékol.

A rappeler qu’entre les années 80 et 90, le pays comptait environ 130.000 cas de paludisme par an, et de 700 à 800 personnes sont mortes annuellement à cause de cette maladie, contre 92.213 cas d’infection avec 357 morts par an, de 2000 à 2010.

Par Chea Pharith