Le Cambodge et la Chine discutent du plan de coopération dans le cadre de l’initiative “la Ceinture et la Route”

AKP Phnom Penh, 23 février 2017 –

Le Cambodge et la Chine ont eu une réunion à Phnom Penh hier sur la préparation d’un plan de coopération bilatérale dans le cadre de l’initiative “la Ceinture et la Route”.

Les officiels concernés des ministères et institutions concernés ont participé à cette réunion présidée par Vongsey Vissoth, secrétaire d’Etat à l’Economie et aux Finances; et Xiao Weiming, représentant de la Commission nationale chinoise pour le développement et la réforme.

La réunion a eu lieu après que les deux pays avaient signé un mémorandum d’entente le 13 octobre dernier sur la préparation du plan de coopération bilatérale dans le cadre de l’initiative “la Ceinture et la Route” de la Chine au cours de la visite du président chinois, Xi Jingping, au Cambodge, a fait savoir Vongsey Vissoth, soulignant que le Cambodge a exprimé son ferme soutien à cette initiative.

La coopération bilatérale entre le Cambodge et la Chine dans le cadre de l’initiative “la Ceinture et la Route” est une coopération gagnant-gagnant et reflète une nouvelle tendance de coopération dans le cadre de la Coopération Sud-Sud dont le Cambodge et la Chine ainsi que toute la région bénéficieront.

Les deux parties ont discuté du projet de plan de coopération et ont échangé des points de vue sur la coopération dans sept secteurs prioritaires dans le cadre de “la Ceinture et la Route”, y compris les infrastructures, l’agriculture, le rehaussement des compétences, le développement de la zone économique spéciale, la culture et le tourisme, les finances, et la protection de l’environnement.

Par S. Chhavy