Le Cambodge demande au Laos d’accélérer l’implantation des bornes frontalières

AKP Phnom Penh, 23 février 2017 –

Samdech Akka Moha Ponhea Chakrei Héng Samrin, président de l’Assemblée nationale (AN) du Cambodge, a demandé au gouvernement laotien d’accélérer l’implantation des bornes-frontières entre les deux pays.

Lors d’un entretien avec le Président de la République démocratique populaire lao, Bounnhang Vorachith, au Palais de l’AN hier après-midi, Samdech Héng Samrin a encouragé les parties cambodgienne et laotienne à résoudre les problèmes restants le plus tôt possible afin d’accélérer l’implantation des bornes frontalières pour transformer la frontière commune en une zone de paix, d’amitié et de développement, a rapporté Keo Piseth, directeur du cabinet du président de l’AN.

Samdech Héng Samrin a aussi exprimé son accueil chaleureux à la visite du président laotien, visite qui, d’après lui, renforcera encore davantage les relations et la coopération entre les deux nations et peuples.

Le président de l’AN cambodgienne a hautement apprécié le progrès dans les relations entre les deux pays voisins, principalement dans les domaines de l’économie, du commerce et de la politique.

Pour sa part, Bounnhang Vorachith a exprimé son soutien à la demande de Samdech Héng Samrin et s’est engagé à encourager le Comité mixte frontalier Cambodge-Laos à résoudre au plus vite possible les problèmes liés à l’implantation des bornes-frontières.

Le Cambodge et le Laos partagent une frontière commune de 540 km avec au total environ 145 bornes frontalières, et jusqu’à présent, 83% ou 121 bornes ont été déjà implantées.

Article en khmer de Pal Song

Article en français par C. Nika