Samdech Say Chhum reçoit le président laotien

AKP Phnom Penh, 23 février 2017 –

Samdech Vibol Sena Pheakdei Say Chhum, président du Sénat du Cambodge, s’est entretenu hier après-midi au Palais du Sénat, à Phnom Penh, avec Bounnhang Vorachith, président de la République démocratique populaire lao.

A cette occasion, le dirigeant laotien a remercié Samdech Say Chhum de son accueil chaleureux et a exprimé sa conviction que grâce à sa visite de deux jours dans le Royaume, les liens traditionnels d’amitié, de solidarité et de coopération entre les deux nations et peuples seront encore renforcés et élargis.

Pour sa part, Samdech Say Chhum a rappelé les relations de longue date entre le Cambodge et le Laos et a félicité les deux gouvernements, en particulier les deux organes législatifs, de leur coopération fructueuse, et a exprimé son soutien à tous les projets de coopération entre les deux gouvernements à l’heure actuelle et dans l’avenir.

Le président du Sénat cambodgien a également accepté l’invitation de la partie laotienne d’effectuer une visite au Laos à son temps approprié.

Le même jour, Bounnhang Vorachith a été reçu en audience royale par Sa Majesté Norodom Sihamoni, Roi du Cambodge, et a eu des entretiens séparés avec Samdech Akka Moha Ponhea Chakrei Héng Samrin, président de l’AN, et Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sèn, Premier ministre.

A noter que le président laotien est arrivé au Cambodge le 22 février pour une visite d’Etat de deux jours, à l’invitation de Sa Majesté le Roi Norodom Sihamoni.

Par C. Nika