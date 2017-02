Mémorandum d’entente sur la formation technique et professionnelle à l’intention des ouvriers et des étudiants cambodgiens signés

AKP Phnom Penh, 23 février 2017 –

Le Cambodge et la ville chinoise de Beihai ont conclu mardi à Phnom Penh un mémorandum d’entente sur la formation technique et professionnelle à l’intention des ouvriers et des étudiants cambodgiens.

Le mémorandum a été signé par Ith Samheng, ministre cambodgien du Travail et de la Formation professionnelle ; et Chen Wei, maire adjoint de la ville de Beihai, Région autonome zhouang du Guangxi.

S’exprimant après la cérémonie de signature, Ith Sam Heng a déclaré que ce mémorandum de cinq ans portait sur quatre points importants dont la formation technique et professionnelle et l’éducation électronique et informatique ; le renforcement de la coopération éducative entre établissements scolaires et entreprises ; le programme d’échange d’enseignants et d’étudiants; et la création du “Centre de services”.

Le gouvernement royal du Cambodge donne des priorités et encourage les investissements dans quatre domaines clés : les ressources humaines, les infrastructures, l’eau et l’électricité.

Par C. Nika