Des dirigeants cambodgien et laotien discutent de l’expansion de la coopération bilatérale

AKP Phnom Penh, 22 février 2017 –

Le Premier ministre cambodgien, Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sèn, a eu cet après-midi au Palais de la Paix, à Phnom Penh, un entretien avec le président de la République démocratique populaire lao, Bounnhang Vorachith, au cours duquel les deux dirigeants ont promis d’approfondir et d’élargir la bonne coopération entre les deux pays voisins.

Bounnhang Vorachith a exprimé son appréciation au gouvernement royal du Cambodge pour son accueil chaleureux réservé à sa délégation et a hautement évalué les réalisations actuelles du Cambodge, a rapporté Eang Sophalleth, assistant de Samdech Techo Hun Sèn.

Le président laotien a aussi apprécié les échanges de visite entre les dirigeants, les officiels à tous les échelons ainsi que le peuple des deux pays, et leur coopération dans l’échange d’informations et le partage d’expériences. Il a souhaité que les deux parties renforcent leur coopération dans les domaines du commerce, de l’industrie, de l’agriculture, des services et promeuvent les investissements mutuels.

Pour sa part, Samdech Techo Hun Sèn a partagé les mêmes idées avec Bounnhang Vorachith sur les relations et la coopération entre le Cambodge et le Laos. Il a également souligné l’importance de la connectivité entre les deux pays, en particulier entre la partie sud du Laos et la partie nord-est du Cambodge.

Par C. Nika