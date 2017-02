Samdech Hun Sèn fier du Cambodge d’être à la tête du groupe des PMA

AKP Phnom Penh, 22 février 2017 –

Le Premier ministre Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sèn a exprimé sa fierté de la nomination officielle du Cambodge au poste de Coordonnateur du groupe des pays les moins avancés (PMA) de l’Organisation mondiale du commerce.

“Ce n’est pas une position simple que n’importe quel pays peut obtenir. Il reflète les ressources potentielles du Cambodge”, a souligné ce matin le chef du gouvernement cambodgien à la cérémonie de remise des certificats de fin d’études à des étudiants de l’Université internationale de Phnom Penh.

Samdech Techo Hun Sèn a également affirmé que le Cambodge aidait le Timor-Leste à devenir membre de l’Organisation mondiale du commerce.

Le Cambodge occupera le poste de Coordonnateur du groupe des PMA, composé de 36 membres et 8 observateurs, pour un mandat d’un an, entre mi-février 2017 et mi-février 2018.

Par C. Nika