Le président laotien entame sa visite d’Etat au Cambodge

AKP Phnom Penh, 22 février 2017 –

Le président de la République démocratique populaire lao, Bounnhang Vorachith, a commencé ce matin sa visite d’Etat de deux jours au Cambodge, à l’invitation de Sa Majesté Norodom Sihamoni, Roi du Cambodge.

Bounnhang Vorachith et son entourage ont été accueillis à leur arrivée à l’aéroport international de Phnom Penh par Samdech Chaufea Veang Kong Sam Ol, vice-Premier ministre et ministre du Palais royal, et H.E. Say Samal, ministre de l’Environnement, et beaucoup d’autres officiels de haut rang.

Selon le programme prévu, après son arrivée, le président laotien sera reçu en audience royale par Sa Majesté le Roi au Palais royal.

Cet après-midi, Bounnhang Vorachith aura des entretiens séparés avec des dignitaires cambodgiens à savoir Samdech Vibol Sena Pheakdei Say Chhum, président du Sénat ; Samdech Akka Moha Ponhea Chakrei Héng Samrin, président de l’Assemblée nationale ; et Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sèn, Premier ministre du Royaume du Cambodge.

Cette visite d’Etat est un événement significatif pour rehausser l’amitié et renforcer la coopération dans tous les domaines entre les deux pays et peuples, a souligné un récent communiqué de presse du ministère cambodgien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale.

Par C. Nika