Le président laotien arrive à Phnom Penh

AKP Phnom Penh, 22 février 2017 –

Bounnhang Vorachith, président de la République démocratique populaire lao, et son entourage arrivent ce matin à Phnom Penh pour effectuer une visite d’Etat de deux jours au Cambodge.

La haute délégation laotienne a été chaleureusement accueillie à son arrivée à l’aéroport international de Phnom Penh par Samdech Chaufea Veang Kong Sam Ol, vice-Premier ministre et ministre du Palais royal, Say Samal, ministre de l’Environnement, et de nombreux autres officiels de haut rang.

Photo: Khem Sovannara