L’UYFC dirigera l’organisation de 5e Angkor Sangkranta en 2017

AKP Phnom Penh, 21 février 2017 –

L’Union de fédérations des jeunes du Cambodge (UYFC) dirigera l’organisation de 5e Angkor Sangkranta, un grand événement culturel au Cambodge, dans la Cité des temples Siem Reap, à l’occasion du Nouvel An traditionnel khmer en avril prochain.

La célébration traditionnelle de Krong Peali (offrir à l’esprit) pour prier pour le succès de cet événement annuelle a été organisée récemment à la Terrasse des Eléphants dans la province de Siem Reap sous la présidence du gouverneur provincial, Khem Bunsong, et du président de l’UYFC, Hun Many.

Cet événement unique et historique a été organisé grâce à l’appui et à la collaboration avec divers partenaires gouvernementaux et privés et est destiné à démontrer l’esprit de solidarité de la grande famille khmère et à contribuer au maintien de la tradition, de la culture et de la coutume khmères.

La célébration met également en valeur les pratiques traditionnelles et les symboles clés pour rappeler aux Cambodgiens, en particulier les jeunes générations, de la prospérité du pays.

En outre, Angkor Sangkranta contribue de manière importante à rehausser les connaissances du monde sur l’histoire khmère et à attirer plus de visiteurs au Royaume.

Par C. Nika