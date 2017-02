Le Premier ministre préside la réunion annuelle du Conseil national du Cambodge pour les femmes

AKP Phnom Penh, 21 février 2017 –

Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sèn, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a présidé ce matin au Palais de la Paix, à Phnom Penh, la réunion récapitulative du Conseil national du Cambodge pour les femmes (CNCF) pour faire de bilan de son travail en 2016 et fixer les nouvelles tâches pour 2017.

A cette occasion, Samdech Techo Hun Sèn a exprimé son appréciation au CNCF pour ses efforts dans l’accomplissement de son travail et de sa mission visant à promouvoir l’égalité entre les sexes et la participation des femmes aux activités politiques, économiques et sociales.

A noter que le CNCF est un mécanisme pour coordonner et donner des opinions au gouvernement royal sur les questions relatives à la promotion du statut et des rôles des femmes et au rehaussement de leur bien-être social et à l’élimination de toutes les formes de discrimination et de violence contre les femmes.

Le CNCF a été créé en 2001 par le décret royal No. NS/ RKT/0201/036 daté du 14 février 2001.

Le CNCF organise régulièrement sa réunion annuelle depuis 2005 sous la présidence de Samdech Techo Hun Sèn.

Par C. Nika