La BNC et la Banque d’Etat du Vietnam renforcent leur coopération

AKP Phnom Penh, 21 février 2017 –

La Banque nationale du Cambodge (BNC) a organisé récemment dans la province culturelle de Siem Reap une réunion annuelle avec la Banque d’Etat du Vietnam (BEV), pour discuter du renforcement de leur coopération bilatérale.

La partie cambodgienne a été dirigée par Chea Chanto, gouverneur de la BNC, alors que celle du Vietnam par Le Minh Hung, gouverneur de la BEV.

Selon un communiqué de presse de la BNC, la réunion avait pour but de consolider la solidarité, l’amitié et la coopération traditionnelle entre les deux institutions et pays.

Au cours de cette réunion, les deux banques centrales ont échangé des informations sur le développement des secteurs bancaire et macroéconomique, examiné les récents progrès et fixé des priorités pour une coopération plus étroite en vue d’élargir et d’améliorer la coopération bilatérale traditionnelle pour les avantages mutuels des deux banques centrales et pays.

Les deux parties ont également signé un nouveau mémorandum d’entente qui est conforme aux progrès de la coopération entre les deux banques centrales et des liens économiques, commerciaux et financiers des deux pays, a souligné la même source, ajoutant que ce nouveau mémorandum permettra aux officiels de la BNC et de la BEV d’élargir et d’approfondir leur coopération dans divers domaines des activités des banques centrales.

Par Chea Pharith