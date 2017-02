Le ministre cambodgien de l’Agriculture reçoit les représentants de deux sociétés coréennes

AKP Phnom Penh, 20 février 2017 –

Veng Sakhon, ministre de l’Agriculture, des Forêts, de la Chasse et de la Pêche du Cambodge, a reçu ce matin les représentants de deux sociétés coréennes,

Selon le ministère, les deux sociétés coréennes sont Hwashin Construction Co., Ltd. et M0C 101 Cambodia.

La discussion portait principalement sur l’exportation de noix de cajou du Cambodge et un projet d’investissement dans le système d’irrigation d’une valeur de 200 millions de dollars américains.

Par C. Nika