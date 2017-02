La Banque ACLEDA change son logo

AKP Phnom Penh, 20 février 2017 –

ACLEDA, une banque commerciale bien connue au Cambodge, a changé son logo afin d’éviter la confusion du public, selon l’annonce de la banque.

Répondant à la réaction du Premier ministre Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sèn lors de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres vendredi dernier, la banque a rendu public cette annonce pour notifier ses clients et le grand public au sujet du changement de son logo.

ACLEDA est une institution privée et n’appartient pas du tout au gouvernement royal du Cambodge, a précisé la banque.

D’après le ministère du Commerce, suite à la réaction du Premier ministre, une réunion d’urgence a eu lieu entre le ministre du Commerce, Pan Sorasak, et le docteur In Channy, président et directeur général de la Banque ACLEDA.

A noter que Samdech Techo Hun Sèn a ordonné à ACLEDA de changer son logo parce que « Hang » (cygne) – espèce d’oiseau mythique khmer – utilisé dans son logo est également utilisé dans le logo du ministère de l’Economie et des Finances. Avec le nouveau logo, Hang a été remplacé par le mot « ACLEDA » en khmer et en anglais.

Cet ordre a été pris après que certaines personnes s’étaient encore trompées que les banques privées et les institutions de microfinance (IMF) opérant dans le pays appartiennent à l’Etat.

Par C. Nika