Cérémonie de Krong Peali avant de commencer les constructions pour Angkor Sankranta 2017

AKP Siem Reap, 19 février 2017 –

Khem Bunsong (droite, photo 1), gouverneur de la province de Siem Reap, et Hun Many, président de l’Union de fédérations des jeunes du Cambodge (UYFC), allument les bougies au moment où ils président la cérémonie de Krong Peali avant de commencer les constructions pour Angkor Sankranta 2017, qui a lieu chaque année dans la Cité des temples Siem Reap, vers mi-avril pour célébrer le Nouvel an traditionnel khmer.

Photo: Hang Seak & Khem Sovannara