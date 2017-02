Mme Mèn Sam An: Le secteur de l’éducation, un dépôt important de connaissances

AKP Phnom Penh, 19 février 2017 –

Le domaine éducatif est un dépôt important de connaissances et des biens indispensables pour la famille et la société, a déclaré Mme Mèn Sam An, vice-Premier ministre et ministre des Relations avec le Parlement et de l’Inspection, lors de la récente inauguration de l’Académie Neeson Cripps (ANC) du Fonds pour les enfants du Cambodge (CCF) dans le quartier Stung Meanchey, à Phnom Penh.

« L’éducation est un secteur professionnel nécessaire pour bâtir une société durable à l’heure actuelle et dans l’avenir », a-t-elle souligné, ajoutant: « Le domaine de l’éducation a contribué au maintien et à la défense de la paix, de la stabilité, de la solidarité, de l’espoir et de la prospérité de la nation ».

Elle a également mis l’accent sur l’encouragement du gouvernement royal aux ONG et au secteur privé à poursuivre leur partenariat avec le secteur public pour promouvoir la qualité du secteur de l’éducation.

A cette occasion, Mme Mèn Sam An a remis au CCF le don du Premier ministre Samdech Techo Hun Sèn de 20 millions de riels (environ 5.000 dollars américains).

L’ANC, située au cœur de la communauté de la décharge de Phnom Penh, offre aux enfants défavorisés cambodgiens l’éducation de haute qualité grâce à l’amélioration des espaces d’apprentissage, à l’accès aux dernières technologies numériques, à la formation des enseignants, à la concentration sur l’éducation de STEM (sciences, technologie, ingénierie et mathématiques) et aux espaces d’étude dans un environnement propice à la pensée critique et à l’acquisition d’une compréhension du monde.

Financée par Velcro Companies, la construction de ce bâtiment historique de cinq étages, qui a débuté en 2015, a coûté plus de 3 millions de dollars américains.

Le CCF, fondé en 2004, transforme les enfants les plus pauvres du Cambodge en leaders de demain, à travers l’éducation, le soutien familial et les programmes de développement communautaire dans le cœur des communautés les plus défavorisées du Cambodge.

Selon Scott Neeson, quelque 3.000 élèves ont, jusqu’à présent, bénéficié du programme de l’éducation du CCF, et 1.000 d’entre eux ont été réintégrés dans leur famille.

Article en khmer par Suos Samrith

Article en français par C. Nika