Le ministre de l’Environnement reçoit la présidente de la Fondation MJP

AKP Siem Reap, 19 février 2017 –

Say Samal (droite, photo 1), ministre de l’Environnement du Cambodge, serre la main de l’actrice-réalisatrice américaine, Angelina Jolie, présidente de la Fondation MJP (Maddox Jolie-Pitt), avant leur rencontre le 18 février à la province de Siem Reap, pour discuter de la coopération dans la protection et la préservation effectives des ressources naturelles dans la zone d’utilisation multiple de Samlaut et dans l’amélioration du niveau de vie des populations locales.

Photo: Ministère de l’Environnement