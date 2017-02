Em Sam An et son homologue vietnamien discutent du Plan de coopération pour 2017

AKP Phnom Penh, 19 février 2017 –

Le secrétaire d’Etat cambodgien à l’Intérieur, Em Sam An (photo 1), et Nguyen Van Thanh (photo 2), vice-ministre vietnamien de la Sécurité publique, discutent du Plan de coopération pour 2017 entre le ministère de l’Intérieur du Cambodge et le ministère de la Sécurité publique du Vietnam, à Phnom Penh, le 17 février.

Photo: Khem Sovannara