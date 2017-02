Prak Sokhonn participera à la Réunion à huis clos des ministres des AE de l’ASEAN aux Philippines la semaine prochaine

AKP Phnom Penh, 16 février 2017 –

Le ministre d’Etat Prak Sokhonn, ministre cambodgien des Affaires étrangères (AE) et de la Coopération internationale, dirigera une délégation pour participer à la Réunion à huis clos des ministres des AE de l’ASEAN à Boracay, aux Philippines.

Selon un communiqué de presse du ministère des AE et de la Coopération internationale, Prak Sokhonn prendra part à cette réunion régionale les 20 et 21 février, à l’invitation de Perfecto R. Yasay, JR., secrétaire aux AE des Philippines.

Au cours de la réunion, les ministres des AE de l’ASEAN discuteront et échangeront des points de vue sur des questions urgentes susceptibles de menacer la paix, la sécurité et la stabilité dans la région de l’Asie du Sud-Est. Ils feront aussi avancer l’ordre du jour de l’ASEAN sur la coopération avec les partenaires de l’ASEAN au milieu des incertitudes croissantes de la politique et de l’économie mondiales, ainsi que de l’évolution de l’architecture régionale.

Les Philippines ont choisi le thème « Partenariat pour le changement, engager le monde » pour la présidence de l’ASEAN en 2017, a souligné la même source.

Cette année marque le 50e anniversaire de l’établissement de l’ASEAN, a dit le communiqué, soulignant que de nombreuses activités seraient organisées pour célébrer cet événement important parmi les 10 Etats membres.

Par C. Nika